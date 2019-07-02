TANAP tamam Avrupa’ya gaz vermeye hazır
Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlandı.
Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlandı. TANAP, Azerbaycan'dan gelen doğalgazı 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Avrupa'ya vermeye hazır hale geldi.
Kaynak: Dunya.com
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