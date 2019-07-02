TANAP tamam Avrupa’ya gaz vermeye hazır

Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlandı.

TANAP tamam Avrupa’ya gaz vermeye hazır

Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlandı. TANAP, Azerbaycan'dan gelen doğalgazı 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Avrupa'ya vermeye hazır hale geldi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et