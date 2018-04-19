Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırımlarda Örnek Proje"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, enerji projelerini aynı zamanda birer toplumsal kalkınma projeleri olarak gördüklerini belirterek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) sosyal ve çevresel yatırımlarda örnek bir proje, dolayısıyla Türkiye'nin TANAP'ın yaşam döngüsünden öğreneceği çok şey var." dedi.

Ankara'da düzenlenen "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları'nın 1'inci Hibe Çağrısı İmza Töreni"nde konuşan Dönmez, TANAP'ın enerji sektöründe yapılacak sosyal ve çevresel yatırımlara örnek olduğunu söyledi.

Dönmez, TANAP güzergahındaki illerde ekonomik ve sosyal kalkınma amacı taşıyan projelere finansman sağlamak için başlatılan hibe fonlama mekanizmasının, çarpan etkisiyle yerel halkı önceliklendiren bir destekleme mekanizması olduğunu dile getirdi.

TANAP boru hattı, SOCAR rafinerisi, PETKİM ve Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı gibi projelerin Azerbaycan ve Türkiye'nin bugünkü ve gelecekteki nesillerini birbirine bağlayan güven köprüleri inşa ettiğini vurgulayan Dönmez, bu köprülerin geçtikleri veya bulundukları yerlerde vatandaşların hayatını iyi yönde değiştirdiğini ve geliştirdiğini anlattı.

Enerji yönetiminin, projelerindeki çevre ve sosyal kalkınma planlarında 3 temel konuda destek istediğini belirten Dönmez, "Bölgesel insan kaynağı eksikliklerini giderecek ve çeşitliliği artıracak mesleki eğitimlerin verilmesi. Bölge halkının topluca faydalanacağı, hayvancılık, eğitim ve kooperatifçilik tarzı projelerin gerçekleştirilmesi ve kamusal hizmetlerin iyileştirilmesini bu kapsamda sıralayabiliriz." diye konuştu.

Örnek bir proje

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki desteklerin bu amaçların hepsine hizmet ettiğine dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"TANAP sosyal ve çevresel yatırımlarda örnek bir proje, dolayısıyla Türkiye'nin TANAP'ın yaşam döngüsünden öğreneceği çok şey var. Benim diğer şirketlere de tavsiyem TANAP'ı örnek alarak, çevrenizde yerel, bölgesel kalkınmayı destekleyici sosyal ve çevresel planlarınızı hazırlayın. Bunu orada yaşayan vatandaşlarla da paylaşın. Keza bölgesel kalkınma ajanslarıyla iş birliği yapma imkanınız var. Bakanlıklarla görüşme imkanınız var. Devletimiz tüm organlarıyla size en verimli proje destek mekanizmalarını tasarlamanızda yardımcı olacaktır."

Dönmez, TANAP tarafından verilecek hibelerle desteklenen projelerin de uygulama örneği açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Belki de önümüzdeki günlerde TANAP önderliğinde enerji ve tabii kaynaklar ve maden sektöründe sosyal çevresel yatırımlar nasıl yapılır sempozyumu da düzenlenebilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

70 milyon liralık hibe desteği

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da 2015 yılında TANAP bünyesinde uygulamaya başladıkları sosyal ve çevresel yatırım programları aracılığıyla, proje güzergahı boyunca yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı belirterek, sürdürülebilir projeler vasıtasıyla bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklediklerini anlattı.

Bu çerçevedeki programlarla yapılan ilk hibe çağrısına 4 bin 500'ün üzerinde başvuru olduğunu aktaran Düzyol, "Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler sonucunda 431 proje, çağrı kapsamında fonlanmaya uygun bulundu. Bu projelere toplam 70 milyon liranın üstünde hibe desteği sağlanacak." dedi.

Söz konusu hibelerle Azerbaycan doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyacak TANAP boru hattı güzergahında gerçekleştirilecek projelere destek verilerek, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.