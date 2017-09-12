Tanap ile 34 Köy İçme Suyuna Kavuşacak

Kırşehir'de 34 köyün içme suyu sorununun çözümü için Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 8,5 milyon liralık protokol imzalandı.



Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Valilik binasında TANAP adına Konya Ovası Projesi (KOP) Başkanı İhsan Bostancı ile gerçekleştirilen protokol imza töreninde, ilçelerden Akçakent'in 12, Çiçekdağı'nın 22 köyüne depo, isale ve şebeke hattı ile arıtma tesisi yapımı için 8 milyon 560 bin lira ödenek ayrıldığını, TANAP hattının içinden geçtiği köylere ve halka sosyal, ekonomik faydalarının olması gerektiğini söyledi.



Şentürk, "TANAP'ın geçtiği 34 köyün içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Akçakent ilçesine bağlı Avanoğlu, Ayvalı, Ödemiş, Ömeruşağı, Kilimli, Güllühöyük, K.Abdiuşağı, Hasanali, Polatlı, Mahsenli, Kösefakılı ve Kaleevci köylerimize 3 milyon 360 bin lira, Çiçekdağı'n Büyükteflek, Tepecik, Bozlar, Gölcük, Acı, Küçükteflek, Çiçekli, Boğazevci, Kabaklı, Çopraşık, Çubuktarla, Alan, Hacıhasanlı, Beşikli, İbikli, Yalnızağaç, Harmanpınar, Tatbekir, Kırdök, Halaçlı, Konurkale ve Haydarlı köylerine de 5 milyon 200 bin liralık depo, isale hattı, içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Bu köylerimizin tamamına içme suyu temin edilecek." dedi.



KOP Başkanı İhsan Bostancı da ödeneklerin en verimli şekilde hizmete dönüştürülmesinin amaçlandığını, halkın sosyal ve ekonomik anlamda daha fazla faydalanacağı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.



Protokol imza törenine, Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, KOP İdaresi Başkanlığı Tarımsal Kırsal Kalkınma Koordinatörü Mevlüt Karapınar ile Kırşehir İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.