Tanap'ı 12 Haziran'da Devreye Alıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, yüzyılın projesi olarak nitelendirilen TANAP açılışının yaklaştığını belirterek, "Bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da hizmete alıyoruz.

Tanap'ı 12 Haziran'da Devreye Alıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, yüzyılın projesi olarak nitelendirilen TANAP açılışının yaklaştığını belirterek, "Bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da hizmete alıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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