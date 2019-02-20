Tanap Hibesiyle Köy Okulu Modernleşti - Balıkesir

Manyas ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi'ndeki ortaokul, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) sosyal ve çevresel yatırım programı kapsamında restore edildi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından okulu gezen ilçe yetkililerine bilgi veren Akçaova Ortaokulu Müdürü Erol Kuş, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için hazırladıkları ve TANAP tarafından onaylanan projenin maliyetinin 188 bin 700 lira olduğunu söyledi.

Bu bedelin yüzde 95'i olan 179 bin 265 liranın TANAP tarafından hibe olarak aktarıldığını belirten Kuş, yüzde 5'lik kısım olan 9 bin 435 liranın ise okul aile birliğince karşılandığını dile getirdi.

Kuş, proje kapsamında, okulun dış cephe ısı yalıtımı ve çatı izolasyonunun yapıldığını, binanın içinin seramik karolarla kaplandığını, öğrenci sıraları ile öğretmenler odasının yenilendiğini, öğrencilerin sağlıklı su içmeleri için su arıtma cihazı alındığını, tüm sınıflara perde takıldığını bildirdi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise şöyle konuştu:

"Akçaova Ortaokulu ilçemizin güzide okullarımızdan biri. Bu parayı değerlendirecek, teknolojiyi kullanacak, değiştirecek beyin gücümüz olmadıktan sonra, beşeri sermayemiz olmadıktan sonra dışa bağımlılığımız devam ediyor. Balıkesir'de Bengi Projesi de var. Ben bunu da Bengi Projesi kapsamında değerlendiriyorum."

Programda, İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri yer aldı.

Kaynak: AA