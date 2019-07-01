TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır

Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.

TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır

Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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