Tanaë, 'Listen' ile sevenlerinin karşısında
İlk albümü Talking to Myself ile ilgi gören ve dijital platformlarda büyük bir yükseliş gösteren Belçikalı genç sanatçı Tanaë, Listen isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturuyor
01.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:22
Birçok ülkede gördüğü ilginin yanı sıra Türk dinleyicisinin de dikkatini çeken ve Viral listelerde en üst sıralarda yer alan sanatçı,& ; Listen şarkısını heyecanını yaşıyor.& ;
Sözleri Yannick Lemoine ve Tanaë'ye, bestesi Tanaë ve Pierre Emmanuel Freson'a& ; ait olan projenin prodüktörlüğünü ise Manu Freson üstleniyor.& ;
Yeni şarkısı Listen için dinleyicileriyle bir de klip çalışması paylaşan Tanaë, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 döneminde, ev çekimleri ile yarattığı klibinde Arnaud Perrier ile birlikte klibi tamamladı.& ;
Tanaë'nin yeni şarkısı Listen ve klibi, 29 Mayıs tarihinde tüm dijital platformlarda yayında.& ;
Kaynak: Snob Magazin