Tanaë, 'Listen' ile sevenlerinin karşısında
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Tanaë, 'Listen' ile sevenlerinin karşısında

İlk albümü Talking to Myself ile ilgi gören ve dijital platformlarda büyük bir yükseliş gösteren Belçikalı genç sanatçı Tanaë, Listen isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturuyor

Tanaë, 'Listen' ile sevenlerinin karşısında
01.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:22

Birçok ülkede gördüğü ilginin yanı sıra Türk dinleyicisinin de dikkatini çeken ve Viral listelerde en üst sıralarda yer alan sanatçı,& ; Listen şarkısını heyecanını yaşıyor.& ;



Sözleri Yannick Lemoine ve Tanaë'ye, bestesi Tanaë ve Pierre Emmanuel Freson'a& ; ait olan projenin prodüktörlüğünü ise Manu Freson üstleniyor.& ;



Yeni şarkısı Listen için dinleyicileriyle bir de klip çalışması paylaşan Tanaë, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 döneminde, ev çekimleri ile yarattığı klibinde Arnaud Perrier ile birlikte klibi tamamladı.& ;

Tanaë'nin yeni şarkısı Listen ve klibi, 29 Mayıs tarihinde tüm dijital platformlarda yayında.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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