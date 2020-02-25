Tan Taşçı, yeni projesiyle ilk kez İzmir'de sahne alacak
Haberler » Magazin » Tan Taşçı, yeni projesiyle ilk kez İzmir'de sahne alacak - Magazin

Tan Taşçı, yeni projesiyle ilk kez İzmir'de sahne alacak

Türkiye'nin en çok konser veren, sahne performansı ile adından söz ettiren sanatçılarından Tan Taşçı, sadece kendi şarkılarından oluşan repertuarı "Söz&Müzik Tan Taşçı" projesi ile 06 Mart 2020'de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda olacak

25.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:41
Tan Taşçı, yeni projesiyle ilk kez İzmir'de sahne alacak

şarkılarıyla 2000'lerin başından bugüne müzikal yolculuk...

15 yıllık kariyerinde söz ve müziğine imza attığı, kendisi dışında müzik endüstrisinde öne çıkan solistlerin de yorumladığı şarkılarının yepyeni düzenlemeleri ile "Söz&Müzik Tan Taşçı", Başkanlar Orkestrası eşliğinde Tan Taşçı yorumuyla hayata geçti.

Serinin ilk konserini İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiren sanatçı, İzmirli müzikseverler ile buluşacak.& ; Tan Taşçı "Söz & Müzik Tan Taşçı" konserlerinin İzmir ayağı için 06 Mart'ta TCTVL ve Sunar Medya organizasyonu ile İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde.

& ;Biletler Biletix'de.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler