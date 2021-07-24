Tan Taşçı konserine yoğun ilgi!
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Tan Taşçı konserine yoğun ilgi!

Tan Taşçı konserine yoğun ilgi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tan, ilk albümünden günümüze bestelediği, kendi yorumladığı ve başka sanatçılara verdiği şarkılarını seslendirdi.

Tan, ilk albümünden günümüze bestelediği, kendi yorumladığı ve başka sanatçılara verdiği şarkılarını seslendirdi. Konsere saatler kala tüm biletler tükendi. Sanatçı istek üzerine 1-2 Ağustos ve 16-17 Ekim'de tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak.

Zeplinle ineceğim

Tan Taşçı'yı izleyenler arasında İrem Derici ve Cem Belevi vardı. Derici, 28 Eylül'de Harbiye'de sahneye çıkacağını söyledi:

"Büyük konuşuyorum: 'Türkiye'de daha büyük bir şov görürseniz suratıma tükürün.' Beklentilerinizi yüksek tutun. Sahneye zeplinle ineceğim."

Derici, komşusu Lerzan Mutlu'nun yüksek sesle müzik dinlediği için sosyal medyada yazdıkları hakkında "Tek başımayım, ne partisi? Geç saatte kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok. 00.00'dan sonra sadece Lerzan Mutlu şarkıları çalacağım. Kendi şarkısı için polisi aramaz. Severim kendisini" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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