Tan Taşçı'dan muhteşem konser

2021 yılının konser rekortmeni Tan Taşçı, yılın ilk konserini Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de verdi. 2 bin 500 kişiye harika bir müzik ziyafeti veren şarkıcı, sahne öncesi soruları yanıtladı. 2021 yılını değerlendiren Taşçı, "Bu sene bir önceki seneyi daha çok arattı. Önümüzdeki sene inşallah bu seneyi aratmaz inşallah. Güzel bir yıl olur. Benim ister istemez bir umut var içimde dünya adına, insanlık adına, sevgi adına ve kardeşlik adına" diye konuştu.

'AŞK İSTERİM'

Şarkıcı, "Geçtiğimiz yıl kariyeriniz açısından çok iyi geçti" sözlerine Tan Taşçı, "Gerçekten çok mutlu bir dünya olsaydı, benim ağzım kulaklarımda olurdu. Sevindiğimizi çok belli edemedik, sevindiğimizi belli edebileceğimiz bir yıl olsun" dedi. Yeni yıldan şahsen bir dilek dilemiyorum diyen Taşçı, "Aşk isterim, zamanla alakalı bakalım, hayırlısı" şeklinde konuştu.

'HUYUM KURUSUN'

İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşen şarkıcı, "Bazı insanlar şehir insanı bazı insanlar benim gibi kırsal insanı. Ben daha çok doğada yaşamayı seviyordum, İstanbul'dan ara ara kaçıyordum. Beni daha mutlu ediyor daha var oluyorum orada hissediyorum bunu" dedi. Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserindeki rekoruyla alakalı konuşan Tan Taşçı, "Huyum kurusun" şeklinde cevapladı. Tan Taşçı, 'Yalan' eserini söylediği sırada tüm salon ayaklanarak şarkıcıya dakikalarca eşlik etti. Kendisini dinlemeye gelen hayranları Taşçı'yı dakikalarca ayakta alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Minik bir hayranını sahneye alan şarkıcı, onunla yakından ilgilendi.