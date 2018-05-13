Tan: Bankacılıkta İddialı Bir Büyüme Bekliyoruz

QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tan, bankacılık sektörünün bu yıl yüzde 15 büyümesini beklediklerini belirterek, bunun geçen yılın bir tık altında olduğunu ancak yine de iddialı olduğunu dile getirdi.