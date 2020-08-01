TamSaha'nın 189. sayısı yayında Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportajlar ve dosyalarla ele alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi yayın organı olan TamSaha dergisinin 189. sayısı yayımlandı.

Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportajlar ve dosyalarla ele alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi yayın organı olan TamSaha dergisinin 189. sayısı yayımlandı.

TamSaha dergisinin ağustos sayısı yayında. Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportajlar ve dosyalarla ele alan derginin 189. sayısı da dopdolu. Mart ayının başında TFF'de Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başlayan Muhsin Ertuğral, TamSaha'ya çok kapsamlı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig Analizleri

Süper Lig'de Başakşehir'in tarihindeki ilk şampiyonluğu ile sona eren sezonun hikayesi ve istatistik rakamları Pandemi döneminin lige etkileri Süper Lig'de sezonun en iyileri...

Güngör Şahinkaya: Bir kupa koleksiyoncusu

Futbol tutkunu bir ailenin en küçük ferdi o İki ağabeyinin ardından 14 yaşında altyapısına adım attığı Trabzonspor forması ile altısı lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 18 kupa kaldıran bir koleksiyoncu aynı zamanda. Rahmetli Gündüz Tekin Onay'ın zorlamasıyla antrenörlüğe adım atan Şahinkaya, şimdilerde kendini gençlerin eğitimine adamış durumda.

Ayrıca, "Ziraat Türkiye Kupası: Kupa beyi Trabzonspor", "Başarının anahtarı yabancıda isabet", "CAS, Finansal Fair Play'in sonunu mu getirdi?", "Şampiyonluktan uzak yıldızlar", "Liverpool'un 29 sezonluk kış uykusu", "Leeds United: 16 yıllık hasret bitti", "Avrupa'nın zirvesindekiler", "Jack Charlton: Büyük Charlton'ın vedası", "TFF 1, 2 ve 3. Ligler ile play-off'larının değerlendirmesi" dosyaları ile TamSaha'nın 189. sayısında da futbol kültürünün değişik konularıyla, farklı bir içerik yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA