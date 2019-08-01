TamSaha'nın 177. sayısı yayında

Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportaj ve dosyalarla ele alan TamSaha dergisinin ağustos sayısı yayında.

TamSaha'nın ağustos ayı içeriğinde birçok konu ve röportajlar bulunuyor. Süper Lig'de Cemil Usta'nın adı verilen 62'nci sezon, 16 Ağustos'ta start alıyor. İlk sezonunda Fenerbahçe'nin, son sezonunda ise Galatasaray'ın şampiyon olduğu ligin 61 yıllık özeti TamSaha sayfalarında.

İstanbul'da 'Süper' gece

İstanbul, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü ilk kez düzenleyeceği UEFA Süper Kupa ile bir kez daha dünya futbol sahnesine çıkıyor. Liverpool ile Chelsea arasındaki 'İstanbul 2019', ilk İngiliz UEFA Süper Kupa düellosu olarak da tarihteki yerini alacak.

Ayrıca derginin yeni sayısında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Futbol Oyun Kuralları arasına girmesinin ve yaygın olarak kullanılmasının üzerinden geçen 1 yıl ilgili konular işlendi.

Taha Tunç: "Ay-yıldız sayesinde Trabzonspor'dayım"

Genç oyuncuları oynatıp parlatan Trabzonspor'un 2. Lig takımı Pendikspor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor. Stiliyle Fransız yıldız Paul Pogba'ya benzetilen genç orta saha oyuncusu Trabzonspor'da sürekli oynayan banko bir isme dönüşmeyi ve sonrasında da Bundesliga'da forma giymeyi hayal ediyor.

İlkay İşler: "Yeteneğime ihanet etmedim"

Genç Milli Takımlardaki seviyesini U19'a yükselten 18 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısında 10 yıldır eğitim gördüğü Beşiktaş'la profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımla Süper Lig'de forma giymenin hayallerini kuran genç oyuncu, yeteneğine ihanet etmemek için yaptığı ekstra çalışmalar sayesinde bugünlere geldiğini anlatıyor.

Ayrıca, "Akhisarspor-Galatasaray: Süper Kupa kimin olacak?", "Luka Jovic: Yeni nesil gol silahı", "Copa America: Brezilya evinde rakipsiz", "CONCACAF Gold Cup: Klasik final Azteklerin", "Afrika Uluslar Kupası: 29 yıllık hasreti dindiren zafer", "FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Zirve yine ABD'nin", "U21 ve U19 Avrupa Şampiyonası: Genç İspanyollardan çifte şampiyonluk", "Giuseppe Meazza: Futbol dünyasındaki ilk büyük İtalyan markası", "Soyadaşları: Hernandezler" dosyaları ile TamSaha'nın 177. sayısında da futbol kültürünün değişik konularıyla, farklı bir içerik yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA