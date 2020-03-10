Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri
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Masum, Güncel

Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor.

10.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:07
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.

Edirne'ye akın eden binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürerken, 'umut' yolculuğunun masum melekleri, her şeye rağmen çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Bir yanda biber gazları bir yanda silah sesleri arasında, hiçbir şeyden habersiz çeşitli oyunlarla oradan oraya koşturan çocuklar, acıktıklarında ise yine her zaman olduğu gibi annelerinin yolunu tutuyor.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar - Koray Ustabaşı/İHA)

Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri

Kaynak: İHA

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Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri

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