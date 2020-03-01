Tampon bölgede sıcak dakikalar

01.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:40

Yunanistan'a ve oradan da Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı'na giden mültecilere, Yunan askerleri tarafından biber gazı ve ses bombaları ile müdahale edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek için 'umut' yolculuğuna çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombası ile sert müdahale etti. Mülteci grubun içerisinde onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan güvenlik güçlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nda sert müdahalesi devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA