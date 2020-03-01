Tampon bölgede sıcak dakikalar
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Tampon bölgede sıcak dakikalar

Yunanistan'a ve oradan da Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı'na giden mültecilere, Yunan askerleri tarafından biber gazı ve ses bombaları ile müdahale edildi.

01.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:58
Tampon bölgede sıcak dakikalar

'a ve oradan da 'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı'na giden mültecilere, Yunan askerleri tarafından biber gazı ve ses bombaları ile müdahale edildi.


Türkiye'nin çeşitli illerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek için 'umut' yolculuğuna çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombası ile sert müdahale etti. Mülteci grubun içerisinde onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan güvenlik güçlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nda sert müdahalesi devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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