'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti.
10.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:15
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin 'tampon' bölgede bekleyişleri havadan fotoğraflandı.
(Koray Ustabaşı/İHA)
Kaynak: İHA