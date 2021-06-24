TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi.

Perakende sektörünün aktörlerini bir araya getiren Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, 23 Haziran tarihinde beşinci seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TAMPF Genel Merkezinde gerçekleşen genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına Alp Önder Özpamukçu, tüm üyelerin oybirliği ile bir kez daha seçildi.

Açıklamalarda bulunan Alp Önder Özpamukçu: "Öncelikle başta başkanlarımız ve tüm üyelerimiz olmak üzere tüm sektör temsilcilerimize teveccühleri için teşekkür etmek isterim. Gerek sektör, gerek ülke ekonomisi olarak küresel Covid-19 krizinin etkileri ile sarsıldığımız, zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde sektörümüzün, federasyonumuzun oluşturduğu önemli platform sayesinde birlik içerisinde konu ve sorunlarını gerekli mercilere ulaştırıp kayda değer sonuçlar aldığını deneyimledik. Bu zor zamanda birliği ve beraberliği uyum içinde sağlamaya devam ederek sektörümüz için her platformda fayda üretmeyi sürdürmeye gayret edeceğiz" dedi.

Abdullah Kiğılı'nın Divan Başkanı olarak yönettiği toplantı yeni çalışma dönemi için dilek ve temennilerin sunulması ile son buldu. - İSTANBUL

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi
TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Cristiano Mert Müldür Emre Kocadağ Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:08:12. #1.15#

title