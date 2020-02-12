'TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi' 2019 yılı sonuçları açıklandı

12.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:14

Türkiye'de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan 'TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi' 2019 yılı verileri açıklandı. Aralık 2019 verilerine göre perakende sektörünün enflasyondan arındırılmış toplam cirosu geçtiğimiz yıla göre %5 artış gösterdi.

'TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi' verilerini yorumlayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "2019 yılının geneline baktığımızda, özellikle üçüncü çeyrekle başlayan toparlanmanın yıllık %5 reel büyümenin yakalanmasında etkili olduğunu görüyoruz. Rakamları metrekare, çalışan sayısı gibi kriterlerle değerlendirdiğimizde,perakende sektöründe büyümede gıdanın yine başı çektiğini görüyoruz. Gıda %6 büyürken, gıda dışı büyüme %4 oldu. Bu büyümede yapılan yatırımlarla %7 metrekare artışı sağlanmasının da önemli etkisi var. Bir önceki yıla göre çalışan sayısında gıdada %6'lık artış yaşanırken, gıda dışında çalışan sayısı sabit kaldı. Toplam perakendedeki çalışan sayısı değişimi ise %5 olarak gerçekleşti. İşsizliğin çok önemli gündem olduğu 2019 yılında, modern perakendede istihdam artışının devam etmesinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

Özellikle bu sene dış pazardan farklı olarak Türkiye'de Kasım ayı özelinde 11.11 ve Black Friday gibi indirim günlerinin etkisi tüm Kasım ayına yayılarak, hem online hem de klasik mağazacılıkta bir ivme yakalanmasına neden oldu. Bu yüzden Kasım ayı nispeten belirleyici bir ay oldu ve yılı da aşağı yukarı Kasım yüzdeleri ile kapadık. Hanehalkı verileri ile birlikte bakıldığında ağırlıklı olarak gıda ekseninde tutunan bir talep söz konusu idi.Yılın genelinde tüketim derinliğinin azaldığını gördük." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler