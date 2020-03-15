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Ekonomi

TAMPF'den AVM çalışma saatlerine ilişkin değerlendirme

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, organize perakende sektöründe her kademede gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Yaşanan süreçte önceliği kamu sağlığını gözetmek ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını...

15.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:20
TAMPF'den AVM çalışma saatlerine ilişkin değerlendirme

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, organize perakende sektöründe her kademede gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Yaşanan süreçte önceliği kamu sağlığını gözetmek ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak olan alışveriş ve yaşam merkezlerimizin, 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatlerinde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizerken, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde hükümetimizle eş güdümlü bir şekilde süreci yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Tescilli Markalar Derneği (TMD) ile Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) adına açıklamada bulundu.

AYD'nin, AVM'lerde talep eden mağazaların, çalışma saatlerini 12.00-20.00 saatleri arasına almalarında kolaylık sağlanmasına yönelik tavsiyesini olumlu bir yaklaşım olarak değerlendiren Özpamukçu, şunları kaydetti:

"AVM yatırımcılarımız, alışveriş ve yaşam merkezlerimizin 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatinde değişiklik yapmamaktadır. Diğer taraftan yaşanan koronavirüs süreci sebebiyle sadece talep eden markalarımıza geçici süreyle 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermede kolaylık sağlanması yönünde tavsiyede bulunmuştur. Burada iyi niyetli bir yaklaşımla bu merkezlerin çalışma saatlerine uyum zorunluluğu olan perakendecilere esneklik tanınırken, çalışanlarımızın da çalışma saatlerinin azaltılması ile korunmaları hedeflenmiştir."

Bu tavsiyenin, bu merkezlerin içerisinde bulunan market, eczane ve bunun gibi zorunlu temel ihtiyaçları da karşıladığını vurgulayan Özpamukçu, "Organize perakende sektörümüzde her kademede gerekli tedbirler alındı. Yaşanan süreçte önceliği kamu sağlığını gözetmek ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak olan alışveriş ve yaşam merkezlerimizin, 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatlerinde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizerken, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde hükümetimizle eş güdümlü bir şekilde süreci yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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