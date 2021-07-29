TAMPF Başkanı Özpamukçu: "Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur"

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur." dedi.

Özpamukçu, yaptığı yazılı açıklama ile yeni kapanmaları engellemek için aşılanmanın önemine dikkati çekti. Federasyonun temsilci gücü sebebiyle önemine değinen Özpamukçu, "Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan perakende sektörünün organize bölümünü temsil eden federasyonumuz, organize perakende sektörünün sahip olduğu 450 milyar liranın üstündeki cironun yüzde 85'in üstündeki bir kısmını temsil etmektedir. Rakamsal büyüklüklerin yanı sıra sektör, istihdama hem ekonomik, hem de kadın ve genç istihdamı sağlaması açısından sosyal faydasıyla katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını delta varyantı ile 4. dalga etkisini göstermeye hazırlanırken bayram ertesi gözlemlenen vaka sayısındaki artışın zor geçecek bir sonbaharın habercisi olduğuna işaret eden Özpamukçu, şunları aktardı:

"Ekonomiyi durma noktasına getiren çok sert karantina önlemlerini yaşadık. Federasyonumuz üyesi olan tüm perakende sektörünü etkileyen tedbirlerin yanı sıra, örneğin yeme-içme sektörünün çalışma hakkının 18 aylık salgın sürecinde genelgeler ile durduğu uzun kapalı kalma süreçleri geçirildi. Kısıtlı saatler ile kısıtlı kapasiteler ile faaliyet göstermeye çalışıldı, halen ruhsat saatlerine göre faaliyetlerin tam olarak sürdürülemediği gözlemleniyor. Tüm sektör ve ülke ekonomisi olarak bedelleri ekonomik ve sosyal olarak ödüyoruz; uzun bir süre de ödemeye devam edeceğiz. Bugün salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün 18 aydır süren mücadelede gelinen noktada aşı ile birlikte umudumuz artıyor."

Bireysel özgürlüklerin ancak toplumsal kazanımlarla korunabileceğine inandıklarının belirten Özpamukçu, Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık bir yöntem olarak gözükmektedir, zira iki doz aşısını tamamlamış bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz. Federasyonumuz üyesi olan TURYİD'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni dönem önerilerini TAMPF üyesi tüm perakende dernekleri olarak desteklediğimizi belirtmek isteriz. Bunun yanı sıra toplum sağlığını yakinen ilgilendiren ve kalıcı bir iyileşme için kritik önemde olduğunu düşündüğümüz önlemleri tüm sektöre yaygınlaştırmayı ve genişletmeyi teklif ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur

Alınması gereken önlemlere dair detaylar veren Özpamukçu, şunları aktardı:

"1 Eylül 2021 tarihinden itibaren AVM'ler, perakende satış noktaları, lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir/ müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu olmalıdır. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş tüm perakende sektör çalışanlarımızın kanun değişikliği ile, işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu olmalıdır.

Ayrıca bir önemli madde de; çalışanların aşı karnelerinin PCR testlerinde de olduğu gibi şirketlere bildirilmesini sağlayacak entegrasyonun sağlanmasıdır. Bu entegrasyon da Kovid-19'la mücadelemize önemli destek vereceğini düşündüğümüz bir adım olacaktır. Organize perakende sektörünün çatı kuruluşu olan TAMPF olarak, üye tüm derneklerimizin fikir birliği ile önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girebilmesi için 01 Ağustos 2021 tarihinde bu kararın açıklanması ile 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır. Çalışma Hakkımızın korunduğu, kepenkleri kapama ve işsizlik sorunlarının azaldığı, Kovid-19 ile yaşamayı öğrenmiş ve bunların gerçekleşebilmesi için toplum sağlığına saygı duyan bireylerin aşılanarak hayata karıştığı yeni bir dönem için sektör olarak her türlü desteği vermeye ve buna öncülük etmeye hazırız. Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol