TAMP bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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TAMP bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bilgi yönetimi değerlendirme ve izleme çalışma grubu toplantısı yapıldı.

21.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 08:51
TAMP bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde Afet Müdahale Planı (TAMP) bilgi yönetimi değerlendirme ve izleme çalışma grubu toplantısı yapıldı.


Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından TAMP bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme Çalışma Grubu Operasyon Planının Eğitim toplantısında planda görevli kurumların görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak anlatıldı. Afetlere karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmek, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme toplantısında depreme karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaların yanı sıra, Bayburt'taki, doğal olmayan afetlere dönük olarak alınan ve alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışmalar yapılan sunum eşliğinde değerlendirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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