TAMP 2021 - Bartın Masabaşı Tatbikatı Yapıldı

Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından hazırlanan "İl Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı" Valilik 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve ana çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

TAMP kapsamında, afetlere müdahale ve afet sonrası il düzeyinde neler yapılması gerektiği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemlerin neler olduğu, afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak kaynakların planlanması ve bu kaynakları afet bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortakları ile il düzeyinde sorumlu birimlerin görevlerine değinildi.

Ayrıca AFAD tarafından kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve meslek odalarının katılımı ile hazırlanan İl Risk Azaltma Planının tanıtımı koordinasyon kurulu üyelerine yapılmış olup planda yer alan eylemler hakkında sorumluluğu bulunan kurumların vakit kaybetmeksizin eylemlerini hayata geçirmeleri istenmiştir.

TAMP Masabaşı tatbikatı, 26 Çalışma Grubu Operasyon Planı sorumlularının, Çalışma Grupları ile ilgili bilgilendirme sunumları yapmaları ile sona erdi.

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