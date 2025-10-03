Haberler

Tammy Abraham Galatasaray Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Tammy Abraham Galatasaray Beşiktaş maçında oynayacak mı?
Güncelleme:
Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. Taraftarların merak ettiği soru ise, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceği oldu.

Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Tammy Abraham, omzundaki problemin ardından ilk kez takım antrenmanına katıldı. Tecrübeli forvetin Galatasaray karşısında sahada olup olmayacağı, maç günü yapılacak son sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

TAMMY ABRAHAM GALATASARAY DERBİSİNDE FORMA GİYECEK Mİ?

Beşiktaş'ın İngiliz forveti Tammy Abraham, Kocaelispor karşılaşmasında yaşadığı omuz sakatlığının ardından ilk kez takımla birlikte idmana katıldı.

DERBİ ÖNCESİ SEVİNDİREN GELİŞME

Abraham'ın bugün yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Ancak oyuncunun derbide forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi.

KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK

İngiliz golcünün son durumu sağlık ekibinden alınacak rapora göre netleşecek. Kadroya dahil edilip edilmeyeceğine dair son kararı teknik direktör Sergen Yalçın ile sağlık heyeti maç saatinde verecek.

