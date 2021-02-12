Tamirine yardım etmek istediği kamyonun altında kalıp, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tamirine yardım etmek istediği kamyonun altında kalıp, öldü

12.02.2021 14:04 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:09
Tamirine yardım etmek istediği kamyonun altında kalıp, öldü

ŞANLIURFA'da, arızalanınca tamirine yardım etmek istediği kamyonun geri manevra yapması sonucu altında kalan Necmi Kaya (52), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, arızalanınca tamirine yardım etmek istediği kamyonun geri manevra yapması sonucu altında kalan Necmi Kaya (52), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Necmi Kaya tanıdığı bir kişinin arızalanan kamyonunun tamirine yardım etmek istedi. Bu sırada geri manevra yapan kamyon, Necmi Kaya'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Kaya'nın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü ise gözaltına alındı.


Tamirine yardım etmek istediği kamyonun altında kalıp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tamirine yardım etmek istediği kamyonun altında kalıp, öldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:10:28. #1.14#
title