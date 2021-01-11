Tamiri sırasında kamyonun patlayan hava körüğü 1 çocuğu yaraladı
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Tamiri sırasında kamyonun patlayan hava körüğü 1 çocuğu yaraladı

11.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:43

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sanayide bir kamyonun tamir edildiği sırada süspansiyon hava körüğü patladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sanayide bir kamyonun tamir edildiği sırada süspansiyon hava körüğü patladı.

İddiaya göre, Çerkezköy Sanayi Sitesi'nde bir kamyonun tamir edildiği sırada süspansiyon hava körüğünün patlaması sonucu 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan ve tamirhanede çalıştığı ileri sürülen çocuk yoğun bakıma alındı.

Tamiri sırasında kamyonun patlayan hava körüğü 1 çocuğu yaraladı
Tamiri sırasında kamyonun patlayan hava körüğü 1 çocuğu yaraladı
Tamiri sırasında kamyonun patlayan hava körüğü 1 çocuğu yaraladı
Tamiri sırasında kamyonun patlayan hava körüğü 1 çocuğu yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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