Tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı
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Tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı

Tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalı olması sebebi ile sahibi tarafından tamirhaneye bırakılan 41 AGS 366 plakalı motosiklet, dükkanın önünde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İş yeri sahibi Adem Tombul dükkandaki yangın söndürme tüpü ile yangına ilk müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı
Tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı
Tamirhaneye bırakılan motosiklet alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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