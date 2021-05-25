Tamirhanedeki cinayet davasında karar; sanığa ceza verilmedi
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Tamirhanedeki cinayet davasında karar; sanığa ceza verilmedi

Tamirhanedeki cinayet davasında karar; sanığa ceza verilmedi
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde oto tamirhanesine gelerek silah çeken Hızır Akgün'ü (34) pompalı tüfekle bacağından vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Ertekin İyem (44) hakkında mahkeme, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde oto tamirhanesine gelerek silah çeken Hızır Akgün'ü (34) pompalı tüfekle bacağından vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Ertekin İyem (44) hakkında mahkeme, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti Ertekin İyem'in eylemini, maktulden kaynaklanan haksız bir saldırıya karşı gerçekleştirdiğini ve olay anında mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaştan kaynaklı olarak yasal savunmada sınırı aştığı sonucuna vardı.

Başiskele Sanayi Sitesi'nde geçen yıl 4 Nisan günü Hızır Akgün, husumetli olduğu Ertekin İyem'in oto tamirhanesine gitti. Ertekin İyem ve kardeşi Erdem İyem ile Hızır Akgün arasında tartışma çıktı. Hızır Akgün üzerindeki silahı çıkararak ateş etmek istedi. Erdem İyem demir bir sopa ile Hızır Akgün'e vurarak elindeki silahı düşürmeye çalıştığı sırada dükkandaki pompalı tüfeği alan ağabeyi Ertekin İyem, Hızır Akgün'ün bacağına 1 el ateş etti. Daha sonra 112 Acile haber veren kardeşler, gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan Hızır Akgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'BÜTÜN OLAYLAR SİLAH ÇIKARMASI NEDENİYLE OLDU'Haklarında dava açılan İyem kardeşler, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Erdem İyem, tutuklu sanık Ertekin İyem ve avukatlar katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Ertekin İyem takdiri mahkemeye bıraktığını belirtirken, Erdem İyem ise, "Maktul benim arkadaşımdı. Bütün bu olaylar kendisinin silahı çıkarması nedeniyle meydana geldi" dedi.

Mahkeme heyeti, Ertekin İyem hakkında, eylemini maktulden kaynaklanan haksız bir saldırıya karşı gerçekleştirdiğini ve olay anında mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaştan kaynaklı olarak yasal savunmada sınırı aştığı sonucuna varılarak ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek tahliyesine karar verdi. Erdem İyem'in ise silah çıkaran maktule demir sopayla vurma eylemini gerçekleştirerek yasal savunma sınırları içerisinde kaldığı belirlenerek beraatine karar verildi.


Tamirhanedeki cinayet davasında karar; sanığa ceza verilmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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