Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası
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Kütahya, Fatih, 3. Sayfa

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası Kütahya'da sosyal mesafe kurallarına uymayıp toplu halde içki içen 8 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

12.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:17
Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

KÜTAHYA - Kütahya'da sosyal mesafe kurallarına uymayıp toplu halde içki içen 8 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polise Fatih Sanayi Sitesi 39. Sokak'taki bir traktör tamirhanesinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, tamirhanede H.H.A, B.T, A.K, M.P, Y.Ç. Z.K, M.P. ve H.D. isimli kişilerin toplu olarak içki içtiklerini tespit edince haklarında işlem yapmak istedi. Bu sırada polise mukavemette bulunan şahıslar, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis, 8 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.

Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere polis aracını bindirilen şahıslar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Kaynak: İHA

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