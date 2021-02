Tamirhanede beslediği 900 kiloluk boğasını 8 yıldır bir an olsun yanından ayırmıyor

Artvin'de iş makinesi tamiri yapan sanayi sitesi esnaflarından Köksal Avcı tamirhanede beslediği 900 kiloluk 8 yaşındaki 'Tırpan' isimli boğasını bir an olsun yanından ayırmıyor. Araçlarını tamirhaneye getirenlerin şaşkın bakışları altında tamirhanede gezinen Tırpan'ın en büyük eğlencesi ise sahibini tamirhanede çalışırken izlemek.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölge de büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere, 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor. Ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

Tamirhanenin yanına konteynırdan ahır yaptı

Artvin Sanayi Sitesi esnaflarından iş makinesi ustası ve aynı zamanda boğa yetiştiricisi Köksal Avcı (42), 8 yıldır baktığı 'Tırpan' isimli boğasını bir an olsun yanından ayırmıyor. 'Tırpan' için tamirhanesinin yanına konteynırdan ahır yapan Avcı, boş zamanlarında boğasıyla vakit geçirerek güreşlere hazırlıyor.

Tamirhane ortamına alışkın olan boğa, gün içinde ahırından çıkartıldığı zaman çalışan ve ustalarla zaman geçiriyor. Tamirhanenin maskotu alan 900 kiloluk boğanın en büyük eğlencesi, sahibini çalışırken izlemek.

"İş yerinde hem işimle hem boğamla ilgileniyorum"

"Boğacılık bizim için bir tutku hastalık, atadan gelme bir gelenek" diyen Köksal Avcı, "Benimde işlerim yoğun olduğundan boğamı devamlı göremiyordum. Birlikte olmak için tamirhaneye bir ahır yaptım, sabah sekiz, akşam sekiz sürekli birlikteyiz. Boğamdan vazgeçemiyorum, iş yerinde olduğu için hem işimle ilgileniyorum hem de boğamla. Sekiz yıldır birlikteyiz. Çocuk gibi baktığım için boğada beni sahipleniyor. 'Bu benim sahibimdir' diyor. Dediklerimi yapıyor. 'Gel" diyorum geliyor, 'git' diyorum gidiyor. Benim bir evladım gibi oldu. Tamirhanede boğa görenler ilk şaşırıyor sonra 'Tırpan'a büyük ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

"Artvin'de her an her yerde boğa görmeniz mümkün"

Aracını tamirhaneye getiren Fevzi Altuntaş, boğayı tamirhanede görmenin kendilerini normal geldiğini belirterek "Artvin'de boğacılık gençlerde hastalık haline gelmiş durumda. İş yerinde, bağda, dağda nerede olursa olsun kendi emekleriyle uğraşıyorlar. Parayla boğacılık yapılmaz, özveri isteyen bir iş. Artvin'de her an her yerde boğa görmeniz mümkün. Sanayide, mahallede, caddelerde görebilirsiniz, bize normal geliyor ama dışardan gelen birine ilginç gelebilir" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

