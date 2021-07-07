Tamire götürülen otomobil yandı
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Tamire götürülen otomobil yandı

Tamire götürülen otomobil yandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, arıza yapan otomobil tamir için götürüldüğü işyeri önünde alev alev yandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, arıza yapan otomobil tamir için götürüldüğü işyeri önünde alev alev yandı.

Olay gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Koyuncu'ya ait iş yerine tamir edilmek üzere getirilen plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobil alev topuna dönerken, yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


Tamire götürülen otomobil yandı
Tamire götürülen otomobil yandı
Tamire götürülen otomobil yandı
Tamire götürülen otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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