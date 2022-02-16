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Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde sahibinin tamire götürdüğü araç yol ortasında alev alarak yandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde sahibinin tamire götürdüğü araç yol ortasında alev alarak yandı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Aksu ilçesi İsmail Ogan Caddesi'nde gerçekleşti. Mehmet İbilli'nin sanayiye tamire götürdüğü 07 AAR 877 plakalı otomobilin ön kısımdan birden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Aracın motor kısmında maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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