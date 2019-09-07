Tamire götürdüğü ATV'nin altında kalarak hayatını kaybetti

07.09.2019 14:31

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arızalanan ATV aracının arabaya halatla bağlanarak götürüldüğü sırada devrilmesi sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Malkara - Deveci yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan ATV aracı tamire götürülmek üzere, Ayberk Karakaya yönetimindeki otomobilin arkasında halatla bağlı vaziyette Malkara istikametine yola çıkarıldı.



Kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Ercan Karakaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA