Tamire bırakılan otomobil, alev alev yandı ŞANLIURFA'da, sanayi sitesindeki tamirhanede elektrik kontağı sonucu çıktığı öne sürülen yangın, tamir için bırakılan otomobile sıçradı.

ŞANLIURFA'da, sanayi sitesindeki tamirhanede elektrik kontağı sonucu çıktığı öne sürülen yangın, tamir için bırakılan otomobile sıçradı. Alevlerin sardığı araç, hurdaya döndü.

Evren Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde, öğle saatlerinde, iddiaya göre, elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Alevler, tamir edilmesi için bırakılan otomobile de sıçradı. İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı araç, hurdaya dönerken, iş yerinde de hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA