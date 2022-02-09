Tamirdeki telefonun patlama anı kamerada

GAZİANTEP'te, Mehmet Ali Karaşeyh'in (19) tamir etmeye çalıştığı cep telefonu, ısıtıcı üzerine bırakılınca patlayarak alev aldı. Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karatarla Mahallesi'ndeki cep telefonu mağazasının teknik servisinde meydana geldi. Müşterinin bıraktığı telefonu tamir etmek isteyen Mehmet Ali Karaşeyh, ana kartını değiştirmek için telefonu ısıtıcının üzerine bıraktı. Karaşeyh'in bir süre sonra yeniden aldığı telefon, bir anda patlayıp alev aldı. Karaşeyh de telefonu yere atıp uzaklaştı. Yaralananın olmadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.