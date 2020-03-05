Tamircikler Robotçuklara Karşı Filmi
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Animasyon yapım Tamircikler: Gizli Görev'in devamı olarak çekilen filmin yönetmen koltuğunda Vasiko Bedoshvili oturuyor.
Yönetmen: Vasiko Bedoshvili
Senaryo: Evgeniy Antropov
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Fixies vs. Crabots
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
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Kaynak: InterSinema.com