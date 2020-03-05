Tamircikler Robotçuklara Karşı Filmi
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Tamircikler Robotçuklara Karşı Filmi

Tamircikler Robotçuklara Karşı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tamircikler Robotçuklara Karşı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57
Tamircikler Robotçuklara Karşı Filmi

Animasyon yapım Tamircikler: Gizli Görev'in devamı olarak çekilen filmin koltuğunda Vasiko Bedoshvili oturuyor.

Yönetmen: Vasiko Bedoshvili

Senaryo: Evgeniy Antropov

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Fixies vs. Crabots

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Vizyon Tarihi: 06.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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