SİVAS (İHA) - - Tamirat için çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ta bir kişi güneş enerjili ısıtma sistemindeki arızayı onarmak için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Diriliş mahallesinde 3 katlı bir binada meydana geldi. Rasim Kelleci donan güneş enerjili ısıtma sistemindeki arızayı onarmak için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kelleci ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kelleci'nin hayati tehlikesinin düştüğü bildirildi.