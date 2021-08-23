Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı

Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de tamir için sanayiye getirilen otomobil seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alev aldı.

Kırıkkale'de tamir için sanayiye getirilen otomobil seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alev aldı. Esnaf, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1238. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Demirbaş, tamir için sanayiye otomobilini getirdi. Otomobil seyir halindeyken motor kısmı benzin kaçağından dolayı bir anda tutuştu. Çevredeki esnaf, yangın tüpleri, su bidonları ve hortumlarla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde bulunan LPG tüpünü kapatıp, soğutma çalışması yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza yemekten kurtulamadılar
İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza yemekten kurtulamadılar
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Süleyman Soylu Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:15:24. #1.16#

title