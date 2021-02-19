Tamir için eline aldığı telefon alev aldı, o anlar kamerada

BATMAN'da, telefoncunun tamir etmek için eline aldığı telefon bir anda alev aldı.

BATMAN'da, telefoncunun tamir etmek için eline aldığı telefon bir anda alev aldı. Telefon tamircisinin yara almadığı o anlar, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Batman merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen cep telefonu tamircisi, müşterisinin getirdiği arızalı telefonun bataryasının şiştiğini fark etti. Tamirci, bataryayı çıkarmaya çalışırken, telefon bir anda alev aldı. Panikle telefonu yere atan tamirci, şans eseri yara almadı. Durumu fark eden çevre esnafı iş yerine gelirken, tamirci telefondaki alevleri kendi imkanları ile söndürdü.

Telefonun alev alma anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı