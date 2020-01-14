Tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü
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Tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

Silivri'de 64 yaşındaki çatı ustası, çıktığı iş yerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

14.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:56
Tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

'de 64 yaşındaki çatı ustası, çıktığı iş yerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısına onarmak çıkan Fikret Bal, kısa sürede sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Bal'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fikret Bal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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