TAMİR İÇİN BIRAKILAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BOLU'da, oto sanayi sitesinde tamir için bulunan bir otomobil alev alev yandı.

BOLU'da, oto sanayi sitesinde tamir için bulunan bir otomobil alev alev yandı. Yangında dükkan ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Aşağı Soku Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde bulunan Ayhan Karakaş'a ait dükkanda meydana geldi. Tamir için bırakılan otomobil yanmaya başladı. Yangını gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Dükkan ve otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı