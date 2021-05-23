TAMİR İÇİN BEKLEYEN MİNİBÜSÜ ÇALIP, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ATIĞA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tam kapanma sürecinde tamirhane önüne bırakılan minibüsü çalarak, bir geri dönüşüm tesisinde atık metale dönüştüren 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespite dilerek yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tam kapanma sürecinde tamirhane önüne bırakılan minibüsü çalarak, bir geri dönüşüm tesisinde atık metale dönüştüren 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespite dilerek yakalandı.

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ta arızalanan kapalı kasa minibüs, sahibi tarafından 27 Nisan tarihinde Sanayi Mahallesi 2043 sokak adresindeki tamirhaneye getirildi. Tamirhane sahibi motorunu söküp içeri aldığı minibüsü, güvenlik kameralarının görüş alanı içerisinde olacak şekilde iş yeri dışında bıraktı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulaması nedeniyle iş yeri kapanan tamirhane sahibi, kapanma süreci sonrası iş yerine geldiğinde minibüsü yerinde göremedi. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine minibüsün bulunması için çalışma başlatıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra minibüsün bir otomobilin arkasına bağlanıp, çalındığını tespit etti. Kent Güvenlik Kamera Sistemleri ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen görevliler minibüsün bir geri dönüşüm tesisine götürüldüğünü belirledi. Geri dönüşüm tesisinin kamera kayıtları incelendiğinde ise kapı ve diğer aksamları sökülen minibüsün iş makinesiyle ezilerek, atık metale dönüştürüldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemede hırsızlık olayının şüphelileri olduğu belirlenen Fatih S. ve Ünal K., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı