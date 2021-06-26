Tamir ettiği tır körüğünün patlaması sonucu hayatını kaybetti
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Tamir ettiği tır körüğünün patlaması sonucu hayatını kaybetti

Tamir ettiği tır körüğünün patlaması sonucu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bozulan tır körüğünü tamir etmek isteyen 32 yaşındaki esnaf meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bozulan tır körüğünü tamir etmek isteyen 32 yaşındaki esnaf meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Olay, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K.'nin kullandığı 26 BN 979 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin karayolunda arıza yaptı. Sürücü E.K., bunun üzerine tırı yakındaki bir akaryakıt istasyonuna çekerek, tamir için Emirdağ Sanayi Sitesi'ndeki tamirci esnafı Yasin Akgün'den (32) yardım istedi. Bunun üzerine Akgün, belirtilen adrese giderek dorsenin altında tamir işlemi yapmaya başladı. Bu sırada içi hava dolu körük henüz belirlenemeyen sebepten ötürü patladı. Dorsenin düşmesi sonucu ağır yaralanan Akgün için çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Akgün'ü ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akgün burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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