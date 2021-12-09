Tamir ettiği TIR'ın dorsesinin altında can verdi

DÜZCE'de, iş yerinde tamir ettiği TIR'ın dorsesinin körüklerinin boşalması sonucu altta kalan Hüseyin Garip (40), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Aziziye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Hüseyin Garip, iş yerine getirilen TIR'ın dorsesini tamir etmek için aracın altına girdi. Dorsenin körüklerinin boşalması ile Garip, altta kaldı. İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Dorsenin forklift ile kaldırılmasının ardından Garip, çıkarıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Garip, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Garip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.