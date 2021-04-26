Tamir ettiği patpatın altında kaldı
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Tamir ettiği patpatın altında kaldı

Tamir ettiği patpatın altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da tamiratını yaptığı patpat diye tabir edilen tarım aracının altında kalan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da tamiratını yaptığı patpat diye tabir edilen tarım aracının altında kalan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait iş yerinde çalışan B.G. (70), bir müşterisinin getirdiği patpatı tamir etmeye başladı. Tamir sırasında tarım aracının altında kalan ve yerde bir süre hareketsiz olarak yatan iş yeri sahibi B.G.'yi çevredeki esnaflar tesadüfen fark etti. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki B.G.'ye ilk müdahalelerde bulundu. İlk müdahalelerin ardından ağır yaralı şahıs, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Tamir ettiği patpatın altında kaldı
Tamir ettiği patpatın altında kaldı
Tamir ettiği patpatın altında kaldı
Tamir ettiği patpatın altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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