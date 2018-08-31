Tamir Etmeye Çalıştığı Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

Tamir Etmeye Çalıştığı Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Tamir Etmeye Çalıştığı Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde plakası henüz öğrenilemeyen Kadir Eskimez (67) idaresindeki traktör arızalandı.

Eskimez, tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

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