Tamir Etmeye Çalıştığı Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde plakası henüz öğrenilemeyen Kadir Eskimez (67) idaresindeki traktör arızalandı.
Eskimez, tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.