Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı

Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmeye çalıştığı motosikleti alev alan gazete dağıtıcısı elinden yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmeye çalıştığı motosikleti alev alan gazete dağıtıcısı elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mesudiye Mahallesi Derya sokakta meydana geldi. Gazete dağıtıcısı Selamettin Acı, 16 FM 965 plakalı motosikletini evinin önünde tamir etmeye başladı. O sırada motosikletin deposunda yangın çıktı. Bir anda alev alan motosikletteki yangını söndürmeye çalışan adam elinin yanması sonucu hafif şekilde yaralandı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip motosikleti söndürdü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar
Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar
Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibi gözyaşlarına boğuldu
Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibi gözyaşlarına boğuldu
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 11:36:56. #1.14#

title