Tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü yaralandı
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Tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü yaralandı

Tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü yaralandı Sivas'ın Gürün ilçesinde tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı Sivas'ın Gürün ilçesinde tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü yaralandı
22.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:41

Tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.50 sıralarında Gürün ilçesi oto sanayi sitesinde meydana geldi. 38 YT 321 plakalı MAN marka kamyonu tamir etmek isteyen 55 yaşındaki sürücü M.A. aracın altına girerek uğraşmaya başladı. Tamir esnasında freni boşalan kamyon hareket ederek önce sanayi sitesi tabelasına çarptı, ardından devrildi. Kamyonun altında kalan araç sürücüsü ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Gürün ilçe devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas kent merkezinde bulunan hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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