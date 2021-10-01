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Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı Gümüşhane'de tamir etmek için evinin çatısına çıkan vatandaş yükseklik korkusu tutunca aşağı inemedi.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de tamir etmek için evinin çatısına çıkan vatandaş yükseklik korkusu tutunca aşağı inemedi. Çatıda kalan vatandaş bölgeye çağrılan İtfaiye aracının sepetiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine bağlı Vank semtinde yaşayan Kemal İnce isimli vatandaş 2 katlı evinin çatısındaki bazı noktaları tamir etmek için çatıya çıktı. Bir süre sonra yükseklik korkusu nedeniyle merdivenle çıktığı çatıdan inemeyerek burada mahsur kalan İnce'nin ailesi durumu İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Aile bireylerinin otursun diye çatıya attığı yastığı bile korkudan inip alamayan İnce'yi bölgeye gelen İtfaiye aracı sepetine çıkan ekipler indirdi.

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı
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