Tamir ekibi at sırtında gidip, iş makinesinin arızasını giderdi VAN kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Dokuzdam Mahallesi'nde yayla yolu çalışması yapan iş makinesi arıza yapınca, devreye atlar girdi.

VAN kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Dokuzdam Mahallesi'nde yayla yolu çalışması yapan iş makinesi arıza yapınca, devreye atlar girdi. Tamir ekibi, at sırtında bölgeye ulaşarak arızayı giderdi.

Yaz ayları ile birlikte kırsal mahalle ve yayla yollarında çalışma yapan ekipler, zaman zaman zorlu anlar yaşıyor. Kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Dokuzdam Mahallesi'nin yayla yolunda çalışma yapan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi arıza yapınca, Makine İkmal Daire Başkanlığı'na bağlı tamir ekibi, hemen harekete geçti. Ancak ekipler, zorlu arazi şartları ve araç yolunun henüz yapılmaması nedeniyle bölge halkından yardım istedi. Yardım talebi üzerine atlar devreye girdi. Tamir ekibi, yaklaşık 5 kilometre at üzerinde yolculuk yaparak, arıza yapan iş makinesine ulaşmayı başardı. Arızanın giderilmesi üzerine de yayla yolundaki çalışmalara yeniden başlandı.

Kaynak: DHA